Lo è l uomo senza fegato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l uomo senza fegato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CODARDO

Significato/Curiosita : Lo e l uomo senza fegato

Della cistifellea rispetto al fegato può variare (malposizione), con casi documentati in cui si trova all'interno del fegato, sopra, sul lato sinistro, posteriormente...

Fare nulla; non inserire template vuoti. dorothy consola il leone codardo il leone codardo è uno dei personaggi del celebre romanzo per ragazzi il meraviglioso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Il periodo del Cenozoico in cui è apparso l uomo ; La città dell est dell Assia famosa per il Duomo ; Dispone quando l uomo propone; L uomo che simboleggia gli Stati Uniti; Si muovono senza alcuna difficoltà; Soldati... senza soldi; Vestire... senza veste; Il romanziere francese di senza famiglia; Palmipede fegato so; Lo secerne il fegato ; Convoglia al fegato il sangue proveniente dell intestino; Relative al fegato ;