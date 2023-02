Con la cartuccia in canna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con la cartuccia in canna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARICA

Significato/Curiosita : Con la cartuccia in canna

59237 g). la canna di un fucile che utilizza cartucce calibro 12 ha un diametro interno di 18,53 mm (0,729 in). la lunghezza totale della cartuccia (fondello...

Fisica carica di colore carica elettrica carica frazionaria carica topologica carica – antica unità di misura francese, sia di capacità (1 carica ~ 160... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

