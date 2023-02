Un essere come un cagnetto o un gattino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un essere come un cagnetto o un gattino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BESTIOLA

Significato/Curiosita : Un essere come un cagnetto o un gattino

Gatti della città, la sua vera identità è quella del gattino snoogie ed è conosciuto da tutti come il gatto più pigro del quartiere perché è perennemente...

Da una favola che narra di una volpe cui una tagliola mozzò la coda. la bestiola si vergognava così tanto, deturpata nella sua eleganza, che gli altri animali... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

