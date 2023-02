Un piatto da portata con vari scomparti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piatto da portata con vari scomparti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANTIPASTIERA

Significato/Curiosita : Un piatto da portata con vari scomparti

piatto piano con ala e coltello appoggiato piatto con un secondo di salumi e verdura. piatto decorato da josep hannong 1762 il piatto è un tipo di stoviglia...

Antipasti vengono serviti su piatti da portata o in contenitori specifici: antipastiera, vassoio dotato di scomparti o vaschette; tagliere, in legno usato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

