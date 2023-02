Si vince in maglia gialla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vince in maglia gialla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOUR

Significato/Curiosita : Si vince in maglia gialla

Indossato la maglia gialla al tour de france. dimostra buone potenzialità in salita già da dilettante: nel 2015, correndo per il team colpack, vince la classifica...

Disambiguazione – "tour" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tour (disambigua). per tournée (dal francese tourner, girare) o tour (dall'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Lo vince il più meritevole; Non si lasciano convince re; Non si lascia convince re; vince nzo, scrittore siciliano contemporaneo; Lavoro a maglia ; Come la maglia del campione del mondo nel ciclismo; Pedalano per la maglia rosa; il colore della maglia della Lazio; Quella da tennis è solitamente gialla ; Ha la bandiera blu e gialla ; Una reginetta gialla e pallida ma non è una miss itterica; La resina gialla ;