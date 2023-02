Preparate, approntate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparate, approntate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Preparate approntate

Modo da renderlo adatto per la pubblicazione (solo anni dopo ne venne approntata una versione maggiormente fedele). il diario venne pubblicato nel 1947...

Disposizione armi più efficaci. per questa ragione sono state in seguito allestite versioni in questo calibro dotate di maggior potenza (denominate .38 special...