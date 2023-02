Pomodori in scatola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pomodori in scatola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELATI

Significato/Curiosita : Pomodori in scatola

Ammollati sia ceci in scatola. gli ingredienti aggiuntivi possono variare e includere prodotti come baccalà, castagne, carciofi, patate, pomodori, pasta e cavoli...

Generalmente si producono i pelati il pomodoro pelato è una tipica conserva prodotta dall'industria alimentare. per la preparazione dei pelati, si utilizzano in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con pomodori; scatola; Si fa con i pomodori ; Tali sono i pomodori spesso conservati sott olio; La salade con pomodori , peperoni, uova e acciughe; Un insalata con mozzarella, pomodori e basilico; Accessorio che non mancava nella scatola con il compasso; Un accessorio nella scatola del compasso; Una scatola con ricordi del presente, nascosta per le generazioni che verranno; Materiale per scatola me; Cerca nelle Definizioni