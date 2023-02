Permette di comprendere immediatamente chi parla un altra lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di comprendere immediatamente chi parla un altra lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : TRADUZIONE SIMULTANEA

Significato/Curiosita : Permette di comprendere immediatamente chi parla un altra lingua

Parole è la lingua usata in contesto dai parlanti concreti. studiarla significa, per esempio, capire come la lingua permette l'esecuzione di atti di discorso...

Teoria della traduzione le dinamiche identificative delle componenti testuali diventano prioritarie. con l'espressione traduzione simultanea, più esattamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con permette; comprendere; immediatamente; parla; altra; lingua; permette di consultare documenti miniaturizzati; Supporto che permette alle tende di scorrere; Quello acustico permette il silenzio; permette di spedire lettere più velocemente; Difficile o faticoso da comprendere ; Come un componimento difficile da comprendere ; comprendere e assorbire un messaggio; Permette di comprendere la natura di una sostanza; Che possono essere compresi immediatamente ; immediatamente successivo; Lo è la fase che precede immediatamente il sonno; Ora, immediatamente ; Artificiosi nello scrivere o nel parla re; Potere esercitato dal parla mento; Come un racconto che parla di extraterrestri; Si apre per parla re; Persona... come un altra ; È un altra , se la faccenda cambia!; Ha una gamba più corta dell altra ; Nativa di un altra nazione; lingua ggio __, cioè aulico, solenne; L antica lingua francese; Lo sono certe espressioni dei lingua ggi settoriali; Piccoli ortaggi che pizzicano la lingua ; Cerca nelle Definizioni