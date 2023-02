Il noto... de Tali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il noto... de Tali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il noto... de tali

noto (notu o nuòtu in siciliano) è un comune italiano di 24 017 abitanti del libero consorzio comunale di siracusa in sicilia. è il primo comune siciliano...

Michail nechem'evic tal' o in lettone mihails tals (in russo: ) (riga, 9 novembre 1936 – mosca, 28 giugno 1992) è stato uno scacchista...