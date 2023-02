Lavoravano... in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoravano... in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONDARISO

Significato/Curiosita : Lavoravano... in acqua

2005 viene trasformata in una spa controllata al 100% da ansaldo energia. ha 170 dipendenti, in maggioranza i tecnici che lavoravano nella divisione nucleare...

Gruppo di mondine in risaia, anni '50 una mondina (dal verbo "mondare", pulire) era una lavoratrice stagionale delle risaie. il lavoro si svolgeva durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con lavoravano; acqua; lavoravano ingiustamente in catene; Vi lavoravano mondine; lavoravano aggiogati; lavoravano nelle piantagioni di cotone americane; Voraci ed infestanti pesci di acqua dolce; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; Cuocere la carne nell acqua ; Pesce che sembra planare nell acqua ; Cerca nelle Definizioni