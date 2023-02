Si inastavano sui fucili prima di andare all attacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si inastavano sui fucili prima di andare all attacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BAIONETTE

Risultarono uccisi dalle baionette, e il posto di conseguenza divenne noto come collina delle baionette. questa fu l'ultima carica alla baionetta dello us army.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

