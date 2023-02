Ha gli assi... nella manica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha gli assi... nella manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BARO

Significato/Curiosita : Ha gli assi... nella manica

Due assi nella manica (not with my wife, you don't!) è un film del 1966, diretto da norman panama, interpretato da tony curtis, virna lisi e george c...

Se stai cercando altri significati, vedi baro (disambigua). il baro (1645 circa) di georges de la tour il baro, nel gioco, è colui che opera scorrettezze... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

La città dell est dell assi a famosa per il Duomo; Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio; Passi oni giovanili; Il Frassi ca della TV; Un gruppo di stelle nella costellazione del Toro; L …oscurità nella poesia; Raganella arboricola; Sono opposti nella bussola; Si infila nella manica ; Articolo d Oltremanica ; In mezzo alla manica ; La RAI d Oltremanica ;