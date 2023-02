Far passare un liquido attraverso un filtro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far passare un liquido attraverso un filtro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLARE

Significato/Curiosita : Far passare un liquido attraverso un filtro

un filtro a maniche un filtro a maniche (o filtro a sacchi) è un'apparecchiatura utilizzata per la depolverazione di correnti gassose. impianti in cui...

Bukkake il bukkake (), dal giapponese bukkakeru ( lett. bagnare, colare), è una pratica di sesso di gruppo in cui più uomini eiaculano a turno o... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con passare; liquido; attraverso; filtro; Si sostiene per passare ; Non fa... passare inosservati; Se ne può passare un brutto quarto; La chiedono le sentinelle per lasciar passare ; Trattiene il liquido che vi viene versato - antitesi; Piccola quantità di liquido ; Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto; Arrivo di liquido ; Collega attraverso il video vari Stati del nostro continente; attraverso ... nei prefissi; Comunica con Senna e Reno attraverso il canale della Marna; Faceva profezie attraverso le viscere dell animale sacrificato; Il filtro che evita ai minori l accesso a certi siti; Il filtro ... senza filo; filtro di tela per il vino; Un filtro usato dal cuoco;