Si disputa in ricordo di qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si disputa in ricordo di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEMORIAL

Significato/Curiosita : Si disputa in ricordo di qualcuno

memorial – una cerimonia o una manifestazione (anche sportiva) in ricordo di persone illustri o fatti storici memorial – album dei moonspell del 2006 memorial... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con disputa; ricordo; qualcuno; Accesa disputa ; disputa il derby con l Inter; Appassionata disputa ; Si disputa a tennis; Il ricordo di una ferita; Si scatta per ricordo ; Iscrizione in ricordo di un defunto; Lo svanire d ogni ricordo ; Dare conforto a qualcuno ; Assecondare le intenzioni di qualcuno ; Punzecchiare qualcuno per avere una reazione; Stimolare qualcuno a raggiungere obiettivi; Cerca nelle Definizioni