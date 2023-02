Si coniuga... per dare energia alla batteria del cellulare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si coniuga... per dare energia alla batteria del cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARICARE

Significato/Curiosita : Si coniuga... per dare energia alla batteria del cellulare

Di minore energia rispetto a quelle assorbite; inoltre l'impatto di particelle cariche di alta energia provoca l'emissione di raggi x (per bremsstrahlung...

Caratteristica fondamentale di soundcloud è quella di permettere agli artisti di caricare la propria musica con un url modificabile, inoltre permette agli utenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con coniuga; dare; energia; alla; batteria; cellulare; Desinenza dei verbi della prima coniuga zione; Avventura extraconiuga le; Tradimenti coniuga li; Verbo coniuga to... da curiosi; Lodare moltissimo; Andare fuori; Domandare per sapere; Lasciarsi andare ... psicologicamente; Relativi allo sfruttamento dell energia nucleare; L energia sprigionata dalle viscere della Terra; Piccolo pasto per riprendere energia ; energia data da un alimento; Crostaceo cucinato alla catalana; Una fecola ricavata dalle palme simile alla tapioca; Un alternativa alla bici; Tre alla seconda; Non parte se la batteria è scarica; Ricaricava la batteria dell auto; S alleva in batteria ; Suonava la batteria nei Beatles; Fa funzionare il cellulare ; Se non c è, il cellulare non prende; La card nel cellulare ; Preferenza espressa digitando un numero tramite telefono, cellulare o Sms; Cerca nelle Definizioni