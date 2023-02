Chi ne soffre, ci sente poco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ne soffre, ci sente poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OTITE

Timpanoplastico per otite media cronica colesteatomatosa. una grave incidenza dell'otite può causare patologie quali la sordità. ^ otite cronica e otite acuta, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con soffre; sente; poco; Se non arrivano, l agricoltura ne soffre ; Ne soffre il misero; Non si soffre al fresco; C c chi soffre quello d auto; Così si sente chi ha dormito benissimo; Consente la trasmissione di informazioni su video TV; Motto, sente nza popolare; Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città; Individuo poco colto e sgarbato; Il tessuto che diventa fradicio in poco tempo - antitesi; Con poco fanno il poncho; Per poco non è zero; Cerca nelle Definizioni