Le case di cura per anziani e non autosufficienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le case di cura per anziani e non autosufficienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RSA

Significato/Curiosita : Le case di cura per anziani e non autosufficienti

Casa di riposo a berlino una casa di riposo è un alloggio ammobiliato multi-residenza destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. storicamente...

In crittografia la sigla rsa indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da ronald rivest, adi shamir e leonard adleman utilizzabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Un albergo formato da stanze dislocate in diverse case ; Nidifica sulle case ; Le case dei pastori; Le e-mail che infestano la case lla di posta; Le anime del cura to; Contratto che assicura una rendita fissa; cura la piorrea; Incura nte della pratica; anziani ... degni di rispetto; Curano gli anziani ; Il governo degli anziani ; La vessazione dei soldati anziani sulle reclute; Strutture che ospitano persone non autosufficienti ; Ospitano persone non autosufficienti ; Accolgono persone non autosufficienti ;