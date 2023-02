Armi di giannizzeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Armi di giannizzeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCIMITARRE

Significato/Curiosita : Armi di giannizzeri

Altri file su giannizzeri giannizzero, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ettore rossi, giannizzeri, in enciclopedia...

Sasanide). una serie di armi tradizionali sono comunemente chiamate scimitarre: dao (scimitarra archetipica dei turco-mongoli) kilij (turco) saif (arabo) shamshir... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

