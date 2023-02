Il Pontefice che fece processare e condannare Galileo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Pontefice che fece processare e condannare Galileo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : URBANO OTTAVO

Significato/Curiosita : Il pontefice che fece processare e condannare galileo

Dal pontificato di gregorio xiii del 1572 in fino a' tempi di papa urbano ottavo nel 1642, prima raccolta edita di biografie d'artista nella roma del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con pontefice; fece; processare; condannare; galileo; I sostenitori del pontefice nel Risorgimento; Fra di loro viene eletto il pontefice ; Titolo che si dà al pontefice ; Titolo con cui ci si rivolge al pontefice ; Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di Giza; Secondo Dante, il V fece per viltade il gran rifiuto; Ne fece ro parte Musorgskij e Borodin; Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia; Il sacerdote che fece condannare Gesù; Uomini da condannare ; Così furono detti i 4 satelliti più grandi di Giove scoperti da galileo ; Proprietà del pendolo che fu scoperta da galileo ; Afflisse galileo in vecchiaia; galileo Galilei lo era per nascita; Cerca nelle Definizioni