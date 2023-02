Meritevoli di alta stima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meritevoli di alta stima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RISPETTABILI

Reintegrare nelle loro funzioni i più meritevoli, non solo tra gli ufficiali che avevano servito sotto murat, tentando di assicurarsi la fedeltà dei militari...

Ispirato a un episodio di cronaca accaduto a new york nel 1975, quando i rispettabili gemelli marcus vennero trovati morti nella loro casa tra sporcizia e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con meritevoli; alta; stima; meritevoli , adeguate; Riconoscimento per studenti meritevoli ; Lode premio a poliziotti meritevoli ; meritevoli di interesse; Ubriaco o esalta to; Spuntano ad alta quota; Sono collocate dietro gli alta ri maggiori; Attraversa l alta Italia; Disprezzato e indegno di stima ; Riverita e stima ta; stima bile per doti o per risultati ottenuti; stima bile come un deputato;