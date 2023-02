Il periodo del Cenozoico in cui è apparso l uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il periodo del Cenozoico in cui è apparso l uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : QUATERNARIO

Significato/Curiosita : Il periodo del cenozoico in cui e apparso l uomo

Animali, tra cui i dinosauri non-aviari si estinsero, marcando la fine del periodo cretaceo e dell'era mesozoica. in seguito durante il paleocene, i mammiferi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quaternario (disambigua). il quaternario (o neozoico) è il periodo geologico più recente, quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Lungo periodo di digiuno; Un periodo agli albori della storia umana; Lo è il periodo diurno che precede la sera; Festività ebraica che cade nel periodo natalizio; Il periodo geologico in cui e apparso l uomo; apparso a sinistra; La città dell est dell Assia famosa per il Duomo ; Dispone quando l uomo propone; L uomo che simboleggia gli Stati Uniti; _ Armstrong: fu il primo uomo sulla Luna;