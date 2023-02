I concittadini di Galileo Galilei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I concittadini di Galileo Galilei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PISANI

Significato/Curiosita : I concittadini di galileo galilei

Cesare e galileo (kejser og galilæer), tradotto anche come imperatore e galileo, è un’opera teatrale del drammaturgo norvegese henrik ibsen, pubblicata...

pisani – persone o cose attinenti alla città di pisa; o, storicamente, alla repubblica di pisa pisani – cognome italiano pisani – antica famiglia patrizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con concittadini; galileo; galilei; concittadini di Enrico Fermi; I concittadini di Giovanni Allevi; concittadini di san Benedetto; I Toscani concittadini di Gianna Nannini; Il Pontefice che fece processare e condannare galileo ; Così furono detti i 4 satelliti più grandi di Giove scoperti da galileo ; Proprietà del pendolo che fu scoperta da galileo ; Afflisse galileo in vecchiaia; galileo Galilei lo era per nascita; Galileo galilei lo era per nascita; La città di galilei ; Galileo galilei scrisse quella dei suoni; I nomi come Galileo galilei e Aleardo Aleardi;