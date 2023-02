Enti controllati dal governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Enti controllati dal governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PARASTATALI

Significato/Curiosita : Enti controllati dal governo

Simest - società italiana per le imprese all'estero gli enti di diritto privato controllati sono: ente nazionale italiano di unificazione (uni) accredia...

Presente decreto si applicano anche agli impiegati di enti morali, di enti parastatali e di enti pubblici". tale formulazione aveva portato parte della dottrina... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

