Sidereus __, trattato d astronomia di Galileo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sidereus __, trattato d astronomia di Galileo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NUNCIUS

Significato/Curiosita : Sidereus trattato d astronomia di galileo

Il sidereus nuncius (che si potrebbe tradurre in italiano annuncio sugli astri oppure il messaggero celeste/stellare) è un trattato di astronomia scritto...

Il sidereus nuncius (che si potrebbe tradurre in italiano annuncio sugli astri oppure il messaggero celeste/stellare) è un trattato di astronomia scritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

