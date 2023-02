Così Galileo chiamò i satelliti di Giove da lui scoperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così Galileo chiamò i satelliti di Giove da lui scoperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEDICEI

Significato/Curiosita : Cosi galileo chiamo i satelliti di giove da lui scoperti

Quattro satelliti medicei in orbita attorno a giove. nasa la prima osservazione scientificamente registrata dei satelliti medicei e la loro scoperta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

