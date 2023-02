Lo sono i cavalli e gli asini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i cavalli e gli asini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EQUINI

Significato/Curiosita : Lo sono i cavalli e gli asini

Nei cavalli i cromosomi sono in numero di 64, negli asini 62.. in via sperimentale, sono stati effettuati alcuni trasferimenti di embrioni di cavallo in...

Perissodattili, appartenenti alla famiglia equidae, sottofamiglia equinae, tribù equini. è l'unico genere ancora vivente della famiglia. il genere comprende diverse... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

