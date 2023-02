Molto magro per il digiuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto magro per il digiuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMACIATO

Nei "giorni di magro", ossia il venerdì e gli altri giorni proibiti. il pesce è ammesso durante l'astinenza, ragion per cui il venerdì è il giorno in cui...

Esempio quello di un atleta in vista del superamento di una prova). buddha emaciato per i digiuni, wat umong, chiang mai, thailandia in grecia l'ascetismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

