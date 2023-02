L antica tromba degli araldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antica tromba degli araldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLARINO

Significato/Curiosita : L antica tromba degli araldi

Delle trombe, ma tagliato un'ottava superiore e quindi di dimensioni più ridotte rispetto alla comune tromba in si. la lunghezza del tubo della tromba in...

Località abruzzese, vedi chiarino (l'aquila). la chiarina (chiamata anche clarina, clarino, chiarino) è una tromba naturale di concezione molto semplice, in uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con antica; tromba; degli; araldi; La forma più antica a cui si risale di un vocabolo; antica mente precedevano le idi; L antica lingua francese; L antica Sicilia; Nella tromba e nell oboe; Nella tromba e nell oboe; Hanno la tromba in mezzo; Si utilizza stromba zzando; Un associazione degli avvocati (sigla); Il più vasto degli Stati Uniti; Le barche degli Indios; Le assoluzioni degli imputati; Li annunciavano gli araldi ; Riproduzione in metallo di uno stemma araldi co militare; Sono oggetto di studio dell araldi ca; Lo leggevano gli araldi ; Cerca nelle Definizioni