Afflisse Galileo in vecchiaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Afflisse Galileo in vecchiaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CECITÀ

Significato/Curiosita : Afflisse galileo in vecchiaia

Isabella di chiaramonte, donna dalle eccezionali virtù, la cui morte lo afflisse grandemente. come padre fu assai presente e affezionatissimo alla propria...

Di cecità è il glaucoma, così come anche la degenerazione maculare legata all'età (amd). quest'ultima malattia è attualmente la prima causa di cecità nei...

