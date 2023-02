La prende di mira il golfista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prende di mira il golfista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BUCA

Significato/Curiosita : La prende di mira il golfista

Vantava di aver ucciso un ricco golfista e la moglie di un qualche banchiere, ed aver fatto rinchiudere lui per i delitti. venuto a conoscenza di questo...

La buca è un film del 2014 diretto da daniele ciprì. armando è appena uscito di galera dopo aver scontato una pena di trent'anni (ridotti a ventisette... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con prende; mira; golfista; Permette di comprende re immediatamente chi parla un altra lingua; La tendenza a prende re immediate risoluzioni; Si prende andandosene; Fa prende r fiato ai combattenti; La città in cui si può ammira re la Sears Tower; Una meraviglia che si ammira a Giza, in Egitto; Si ammira in Vaticano; C era quello dell Ammira gliato; La mira il golfista ; Chiodino del golfista ; L ultima buca per il golfista ; Una mazza per il golfista ; Cerca nelle Definizioni