Il foro romano destinato al mercato dei bovini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il foro romano destinato al mercato dei bovini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOARIO

Significato/Curiosita : Il foro romano destinato al mercato dei bovini

Cercando "foro romano" in senso generico, vedi foro (urbanistica). coordinate: 41°53'31.92n 12°29'06.72e / 41.8922°n 12.4852°e41.8922; 12.4852 il foro romano...

boario (boér in dialetto camuno) è una frazione del comune di darfo boario terme, posto nella bassa valle camonica, a nord del lago d'iseo. è centro turistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 febbraio 2023

Altre definizioni con foro; romano; destinato; mercato; bovini; Vi mori Cristoforo Colombo; Il foro per i bottoni; Un foro per il filo; Quella di Massenzio è al foro Romano; Imperatore romano dalle celebri terme; L imperatore romano nato in Dalmazia; L antico romano che proteggeva artisti e poeti; Antica città della Siria con un grande teatro romano ; Locale di svago destinato ai turisti; Un segnale destinato a chi deve girare; Il locale dell antica Grecia destinato alle gare musicali; Un locale destinato a... pazienti; Migliorato per rispondere al mercato ; L esplosione del mercato ; A buon mercato , poco costosa; Il mercato dei pesci e dei crostacei; Grossi bovini americani; Branchi di bovini ; In polli e bovini ; Colpo dato con un bastone di tendini bovini ; Cerca nelle Definizioni