Cordicella sottile e resistente - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SPAGO

Varie capacità (20, 40, 60 litri ecc.) che presenta una cordicella anteriore. in caso di valanga è sufficiente tirare per far gonfiare automaticamente un...

Gomitoli di spago lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. composto da uno o più trefoli di fibra tessile ritorti, quella maggiormente usata è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 febbraio 2023

Altre definizioni con cordicella; sottile; resistente; cordicella per legare; cordicella usata per legare i pacchetti; sottile raggio di luce usato anche in chirurgia; sottile membrana vibrante dell orecchio; Hanno un sottile filo; Copertura sottile e opaca; Vetro trattato per essere più resistente ; resistente e con una buona struttura; Un materiale resistente al fuoco; Divenuto più resistente ; Cerca nelle Definizioni