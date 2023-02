Venne soprannominata la gran contessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venne soprannominata la gran contessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Venne soprannominata la gran contessa

Alexander cambridge, i conte di athlone), la regina mary (sua bisnonna materna), la principessa margaret, contessa di snowdon (sua zia materna), il principe...

matilde di canossa, o mathilde, o più correntemente matilde di toscana, nota anche come la gran contessa (in latino: mathildis, in tedesco: mathilde von...