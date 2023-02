Una pianta usata per pomate antinfiammatorie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta usata per pomate antinfiammatorie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Nelle infezioni opportunistiche ospedaliere ma anche come composti di pomate topiche per il trattamento di infezioni cutanee più o meno gravi. allilamine:...

Harpagophytum procumbens artiglio del diavolo essiccato artiglio del diavolo in icones selectae plantarum, vol. 5 del 1846 l'artiglio del diavolo (harpagophytum... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

