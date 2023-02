Una fecola ricavata dalle palme simile alla tapioca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fecola ricavata dalle palme simile alla tapioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SAGU

Significato/Curiosita : Una fecola ricavata dalle palme simile alla tapioca

La palma sago (metroxylon sagu rottb.) è una pianta della famiglia delle arecacee nativa del sudest asiatico, precisamente dell'indonesia (nuova guinea... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con fecola; ricavata; dalle; palme; simile; alla; tapioca; Tubero ricco di fecola ; Un tubero ricco di fecola ; È ricca di fecola ; Una fecola per fare pappine; Una gomma ricavata dalle acacie; Colla ricavata dalla resina; Fibra ricavata da derivati del petrolio; Impronta di una figura in rilievo ricavata con la cera; Imperatore romano dalle celebri terme; Si ricava... dalle stelle; Separa il gruppo delle Grigne dalle Alpi Orobie; Schizza dalle pozzanghere; Un pozzo tra le palme ; palme to da datteri; palme to d oasi desertica; Non ne hanno le palme ; Arte marziale brasiliana simile ad una danza; Una salsa simile alla besciamella; Un antilope simile al bufalo; Suino simile al cinghiale; Un alternativa alla bici; Tre alla seconda; Inghiotte la palla da biliardo; Fa concorrenza alla Rai; L arbusto della tapioca ; Una farina alimentare come la tapioca ; La pianta da cui si ricava la tapioca ; L arbusto della tapioca ; Cerca nelle Definizioni