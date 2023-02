Tinta azzurro-violacea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tinta azzurro-violacea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INDACO

Significato/Curiosita : Tinta azzurro-violacea

Esempio di uno spazio dei colori solo aggiungendo un colore primario alla tinta da codificare era possibile individuare una terna cromatica che la riproducesse...

Per ossidazione all'aria si trasforma poi in indaco. un tuareg con la tipica tagelmust indaco l'indaco, nelle regioni del sahel della mauritania, è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con tinta; azzurro; violacea; Si usa per la tinta rella; Flebile, indistinta ; Elenco, distinta ; Le mani di tinta ; Tifa per un undici biancoazzurro ; Il professore protagonista del romanzo che ispirò il film L angelo azzurro ; Una gemma azzurro gnola; Gatto grigio-azzurro formaggio lombardo; Macchia violacea della pelle causata da sangue; Insalata violacea , c è quello di Treviso e Verona; Albero dei tropici dalla folta fioritura violacea ; Tinta azzurro violacea ; Cerca nelle Definizioni