Striata... come una belva - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TIGRATA

Significato/Curiosita : Striata... come una belva

Isbn 978-0-8160-1238-1. dave huckelbridge (ita) la belva più feroce – la terrificante storia di una tigre mangiatrice di uomini. (2021) ed. harpercollins...

(niger). la distanza tra le fasce di vegetazione è di 50 metri. la savana tigrata (in francese brousse tigrée) è una delle forme più sorprendenti di suolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Una belva striata ; striata , screziata; È macchiata o striata ; Antilope striata o dalla coda bianca; Un solido come il cubo; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; Un musicista come lo statunitense Benny Goodman; Parte della come ta; belva ridens; Una belva striata; belva ... che ride; La belva che ci ricorda Brescia;