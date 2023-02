Spuntano ad alta quota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spuntano ad alta quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : STELLE ALPINE

Significato/Curiosita : Spuntano ad alta quota

Hanno contribuito in modo fondamentale alla formazione di varie specie alpine oloartiche. in seguito alcune specie (come ad esempio leontopodium alpinum... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con spuntano; alta; quota; Che spuntano in fuori; spuntano spesso sui volti degli adolescenti; Ciocche di capelli che spuntano dalla pettinatura; spuntano sui rovi; Sono collocate dietro gli alta ri maggiori; Attraversa l alta Italia; Un nome dell alta moda; La penisola in cui è Jalta ; Il dittongo in quota ; La propria quota per una iniziativa; Si quota no in Borsa; La lasciano gli aerei ad alta quota ; Cerca nelle Definizioni