Il sedile del pianoforte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sedile del pianoforte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il sedile del pianoforte

Quasi un trono, e sedili in pietra sono collocati intorno alla colonna del giuramento, dal capitello bizantino; fuori dal recinto dei sedili si ergono diciassette...

Gambe, con o senza lo schienale. in toscana lo sgabello fa la sua apparizione nel quattrocento. lo sgabello completava l'arredamento, in funzione di poggiapiedi...