Sala che dovrebbe avere un ottima acustica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sala che dovrebbe avere un'ottima acustica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : AUDITORIUM

Significato/Curiosita : Sala che dovrebbe avere unottima acustica

auditorium del teatro municipale di ratisbona, germania auditorio di tenerife, spagna un auditorium (dal latino audire: "sentire") o sala da concerto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

