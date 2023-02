Quelli circolari sono sempre coperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli circolari sono sempre coperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSEGNI

Tholos anche il tempio greco a pianta circolare denominato monoptero ed in generale alle costruzioni circolari. lo stesso argomento in dettaglio: siti...

Su cui l'assegno è tratto; la convenzione di assegno, ovvero l'autorizzazione da parte della banca di emettere assegni. fisicamente, gli assegni bancari...

