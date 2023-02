Quel di ferro... non cuce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quel di ferro... non cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FIL

Significato/Curiosita : Quel di ferro... non cuce

Qualcuno di essere un bugiardo o un traditore. si riferisce alla lingua bifida dei serpenti considerati animali infidi. lingua che taglia e cuce riferito...

Lorda fil – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di fillmore, utah, (stati uniti) fil – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua filippina fil – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con quel; ferro; cuce; quel li circolari sono sempre coperti; Staffelli consegna quel lo d oro; Ci sono quel li che se ne dànno... un sacco; È incantevole quel la amalfitana; Un profilato di ferro per cemento armato; L impresa ferro viaria che opera con Italo sigla; Scambi ferro viari; Si forma sul ferro ; Si eseguono cuce ndo; L usa chi cuce ; Se è di ferro non ci si cuce ; Quello di ferro non cuce ; Cerca nelle Definizioni