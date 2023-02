Occhiello per il bottone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occhiello per il bottone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASOLA

Significato/Curiosita : Occhiello per il bottone

Vedi bottone (disambigua). bottone piatto bottoni bombati il bottone è un piccolo oggetto, solitamente piatto e di forma tondeggiante, usato per chiudere...

asola (àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 874 abitanti della provincia di mantova in lombardia. lo stesso argomento in dettaglio:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con occhiello; bottone; Quello all occhiello è motivo d orgoglio; È a occhiello nella gassa d amante; __ all occhiello = motivo d orgoglio; L occhiello per la cintura; Per attaccare un bottone ; bottone o tasto in un apparecchio o macchinario; Possono essere a fessura, a bustina, a bottone ..; bottone », elettrico; Cerca nelle Definizioni