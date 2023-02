Natante per buonavoglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Natante per buonavoglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GALEA

Significato/Curiosita : Natante per buonavoglia

Voga, mentre il buonavoglia poteva essere liberato in caso di battaglia. mangiavano una volta al giorno, solitamente all'imbrunire per non vedere cosa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi galea (disambigua). la galea o galera è un tipo di nave da guerra e da commercio spinto completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

