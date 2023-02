Nasce dai Vosgi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce dai Vosgi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SAAR

Significato/Curiosita : Nasce dai vosgi

Hof treviri la confluenza della mosella nel reno a coblenza nasce dal massiccio dei vosgi e si snoda nel territorio francese nordorientale attraversando...

saar – un fiume di francia e germania saar – un protettorato anglo-francese (dal 1920 al 1935) saar – un protettorato francese (dal 1947 al 1957) saar... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

