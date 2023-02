Mite, temperato, detto del clima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mite, temperato, detto del clima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MESOTERMO

Significato/Curiosita : Mite temperato detto del clima

Alla zona cs'a ovvero clima temperato con aridità estiva (il mese invernale più piovoso ha almeno il triplo delle precipitazioni del mese estivo più secco...

Mentre altre fanno parte dei boschi decidui dell'europa sud-orientale mesoterma (cerro, carpino nero, orniello). colori autunnali delle foreste casentinesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

