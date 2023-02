Un incontro di vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un incontro di vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : Un incontro di vocali

Tema, negli incontri con vocali o consonanti dà esiti diversi, divenendo vocale in incontro con consonante, e viceversa nell'incontro con vocale. nel caso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iato (disambigua). col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

