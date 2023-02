Immissario del lago Maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immissario del lago Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOCE

Significato/Curiosita : Immissario del lago maggiore

Il lago maggiore o verbano (lagh magior in lombardo e piemontese) è un lago prealpino di origine fluvioglaciale della regione geografica italiana. le sue...

Gravellona toce (gravalüna in dialetto ossolano, gravelon-a in piemontese) è un comune italiano di 7 520 abitanti della provincia del verbano-cusio-ossola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

