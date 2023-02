Un immagine sacra russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un immagine sacra russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ICONA

Significato/Curiosita : Un immagine sacra russa

Essenzialmente copie di un ristretto numero di opere sacre, diversamente dall'arte della cristianità occidentale, l'arte sacra ortodossa non sviluppò mai...

icona – piccola immagine il cui scopo è attivare un programma, un file etc. icona – file icona (con estensione .ico) nel sistema operativo windows icona... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con immagine; sacra; russa; Relativo all immagine e non al simbolo; L immagine grafica d un fulmine; Risolvi l immagine in alto; immagine in basso a sinistra: lui come si chiama; Il fiume con l Isola sacra ; Isola sacra ad Apollo; Nel Medioevo era una persona consacra ta a Dio; Ricevono il secondo dei sacra menti; Tipica dimora russa di campagna; Fredda regione russa ; La regione russa che si estende a est della Finlandia; La repubblica della Federazione russa con Grozny; Cerca nelle Definizioni