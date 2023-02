Era trainato da cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era trainato da cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OMNIBUS

Il carro da guerra è un tipo di carro trainato da asini e poi da cavalli, utilizzato in guerra come veicolo principale di molti popoli antichi. utilizzato...

un omnibus della s.a.o. di milano un disegno che ritrae il coach che collegava londra a faringdon, 1835 omnibus a cavalli esposto al...

